80° Anniversario della Liberazione – Iniziative a Casatenovo

In occasione dell’80° Anniversario della Liberazione, l’Amministrazione Comunale di Casatenovo promuove diverse attività ed iniziative volte a celebrare questa «ricorrenza fondante» per la nostra Repubblica.

Per questo motivo, già a partire dai primi giorni del mese di aprile Casatenovo ospiterà due importanti iniziative legate alla storia della Resistenza: la prima dedicata alle staffette partigiane; la seconda invece dedicata all’«altra Resistenza» degli internati militari italiani (IMI), che rifiutarono di aderire al nazifascismo.

Venerdì 4 aprile alle 18:00 nella Sala Civica di Villa Facchi sarà inaugurata la mostra “Schiavi di Hitler. L’altra Resistenza. Racconti, disegni, documenti dei deportati italiani 1943-1945”, una mostra itinerante ideata e realizzata dal Centro studi “Schiavi di Hitler” ETS di Cernobbio che da anni gira l’Italia e che nel 2014 è stata allestita a Roma nella Biblioteca del Senato.

La mostra ha come obiettivo la raccolta e la conservazione della memoria storica della Nazione, con particolare riferimento agli italiani deportati e internati nei lager tedeschi per essere utilizzati come manodopera schiavizzata nella produzione di guerra tedesca, tra i quali i moltissimi IMI (Internati Militari Italiani) che rifiutarono di aderire alla Repubblica di Salò e che diedero vita di fatto a quella che è stata definita “l’altra Resistenza”. La mostra, organizzata in collaborazione con la Pro Loco, il gruppo Alpini di Casatenovo, il gruppo lettori volontari della Biblioteca di Casatenovo, ANPI Lecco, sarà aperta per la visita al pubblico anche nei giorni 5 e 6 aprile, dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00.