80° Anniversario della Liberazione – Iniziative a Casatenovo

In occasione dell’80° Anniversario della Liberazione, l’Amministrazione Comunale di Casatenovo promuove diverse attività ed iniziative volte a celebrare questa «ricorrenza fondante» per la nostra Repubblica.

Per questo motivo, già a partire dai primi giorni del mese di aprile Casatenovo ospiterà due importanti iniziative legate alla storia della Resistenza: la prima dedicata alle staffette partigiane; la seconda invece dedicata all’«altra Resistenza» degli internati militari italiani (IMI), che rifiutarono di aderire al nazifascismo.

Mercoledì 2 aprile alle 20:45 presso la Sala Consiliare “G. Maldini” del Municipio di Casatenovo si terrà la presentazione del progetto “Un Testimone per il futuro. Bicistaffetta 2025 da Lecco a Milano per l’80° Anniversario della Liberazione” realizzato da ANPI Lecco e da FIAB in collaborazione con il Comune di Lecco e con il patrocinio del Comune di Casatenovo. Durante l’incontro verrà illustrata l’iniziativa e le modalità di partecipazione, insieme alla lettura di testimonianze di staffette partigiane.