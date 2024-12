Il Cai Ballabio, per festeggiare il Natale, organizza la tradizionale fiaccolata alla baita di Bongio. L’appuntamento è per lunedì 23 dicembre con ritrovo alle ore 18.30 in piazza Hillion. All’arrivo a Bongio ci sarà l’accensione dell’albero di Natale e poi trippa e salsicce per tutti: “Vi aspettiamo numerosi per una luminosa serata in compagnia”.