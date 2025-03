Da Paolo Ruffini a Marco Balzano; da Paolo Rumiz ad Antonio Albanese. E ancora Oscar Farinetti, Ritanna Armeni, Alessandra Selmi. Dodici appuntamenti con gli autori delle più interessanti novità editoriali del momento per “IterFestival” 2025, la manifestazione promossa dal Consorzio Brianteo Villa Greppi con la direzione artistica di Martina Garancini de Lo Sciame Coop. Soc. Onlus. In programma dal 9 aprile al 6 giugno, la kermesse letteraria si snoderà, come sempre, tra i diversi comuni del Consorzio Villa Greppi, proponendo un fitto cartellone di incontri.

Quasi due mesi di chiacchierate con scrittori di primo piano per un’edizione che, quest’anno e come anticipato, ha come fil-rouge il tema “sfide”.

Sabato 10 maggio alle 17.30, la biblioteca di Monticello ospita Alessandra Selmi per la presentazione di “La prima regina”, romanzo che intreccia i destini di Nina, umile sguattera, e Margherita di Savoia, futura sovrana. Nell’Italia di fine Ottocento, in piena trasformazione, entrambe affronteranno la sfida di inseguire i propri sogni, tra ambizione e sacrificio.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

