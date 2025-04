“La Veronica e la Lombardia” mostra diffusa

Dal 21 aprile all’11 novembre, l’Associazione Il Volto Ritrovato presenta “VeLo: La Veronica e la Lombardia“, una mostra diffusa in 20 località, che invita a riscoprire le più antiche raffigurazioni lombarde della Veronica romana, una reliquia medievale di inestimabile valore spirituale e artistico.

Un legame profondo e misterioso unisce la Lombardia alla figura di Santa Veronica, la donna che, secondo la tradizione, asciugò il volto di Cristo durante la sua salita al Calvario. Un legame che ha affascinato poeti come Dante e Petrarca, e che oggi viene riproposto in una mostra che si snoda attraverso 20 località del nostro territorio, custodi di preziose testimonianze artistiche.

La mostra si articola in un percorso di 20 tappe, ognuna delle quali offre la possibilità di ammirare una rappresentazione storica della Veronica, e di intraprendere un cammino alla scoperta dei paesaggi naturali più suggestivi della Lombardia.

Tra le località coinvolte:

• Santa Maria Hoè (LC): dove è conservato l’affresco più antico di Santa Veronica, risalente al 1280 circa.

• Milano (MI): cuore pulsante della Lombardia, con testimonianze artistiche di diverse epoche.

• Galliano (CO): un borgo ricco di storia e di fascino.

• Santa Maria del Monte (VA): un luogo di spiritualità e di bellezza paesaggistica.

• Lodi (LO), Castelveccana (VA), Carlazzo (CO), Villanterio (PV), Bonate Sotto (BG), San Felice del Benaco (BS), Asola (MN), Certosa di Pavia (PV), Lurano (BG), Ponte in Valtellina (SO), Provaglio d’Iseo (BS), Clusone (BG), Vimercate (MB), Cusio (BG), Valdisotto (SO), Soncino (CR): ciascuna con le proprie peculiarità artistiche e paesaggistiche.