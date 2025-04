La mostra “Pittura latente” alla Galleria Melesi

La Galleria Melesi presenta la mostra personale di Mimmo Iacopino dal titolo “Pittura latente”, un nuovo capitolo della collaborazione iniziata nel 2012 con una mostra collettiva.

La mostra Pittura latente sarà la terza esposizione personale di Mimmo Iacopino presentata nella galleria lecchese; la prima fu Misure Morbide nel 2013, mentre la seconda Chimere e… si tenne nel 2019.

Pittura latente indica proprio che l’artista non utilizza i classici strumenti del mestiere come i pennelli e i tubetti di colore, ma crea la sua personale tavolozza attingendo a metri per sarti, trecce da cucito, nastrini di raso o di velluto, fili mouliné o coda di topo e, ultimi ritrovati, i numeri della tombola, le tessere del domino e i biglietti elimina code. Il tutto sempre e rigorosamente su tela.

Le opere in mostra, 19 in totale, sono per lo più recenti, realizzate nel 2024, ma comprendono anche pezzi significativi di un passato recente, come “Cotton Made in Italy?” del 2016 e un’opera del 2014 realizzata con trecce da cucito. Questa selezione offre uno spaccato della versatilità e della coerenza dell’artista nel corso degli anni, dimostrando un’evoluzione che, pur mantenendo intatta l’identità stilistica, si nutre di nuove esperienze e riflessioni.

La mostra è visitabile da martedì a sabato dalle 16:00 alle 19:00.