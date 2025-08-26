98° Edizione Manifestazioni Zootecniche Valsassinesi

La fiera zootecnica della Valsassina, giunta alla sua 98ª edizione, si svolgerà a dPrato Buscante di Barzio dal 26 al 28 settembre, offrendo tre giornate intense e partecipate che ogni anno attraggono fino a 10mila visitatori. Quest’anno l’evento avrà un sapore particolare: alla tradizione delle mostre dedicate a bovini, ovini e caprini si affiancherà infatti il Valsassina Country Festival, promosso dall’associazione “700 metri sopra il cielo”. Ne nascerà una combinazione originale che, nello scenario spettacolare delle Grigne, unirà la cultura rurale della montagna con l’energia e il divertimento del mondo country, dando vita a un appuntamento unico e coinvolgente.