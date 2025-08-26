RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
27.1 C
Comune di Lecco
martedì, Agosto 26, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

98° Edizione Manifestazioni Zootecniche Valsassinesi

La fiera zootecnica della Valsassina, giunta alla sua 98ª edizione, si svolgerà a dPrato Buscante di Barzio dal 26 al 28 settembre, offrendo tre giornate intense e partecipate che ogni anno attraggono fino a 10mila visitatori. Quest’anno l’evento avrà un sapore particolare: alla tradizione delle mostre dedicate a bovini, ovini e caprini si affiancherà infatti il Valsassina Country Festival, promosso dall’associazione “700 metri sopra il cielo”. Ne nascerà una combinazione originale che, nello scenario spettacolare delle Grigne, unirà la cultura rurale della montagna con l’energia e il divertimento del mondo country, dando vita a un appuntamento unico e coinvolgente.

Tags: , ,

Data

26 - 28 Agosto 2025
Ongoing...

Ora locale

  • Fuso orario: America/New_York
  • Data: 26 - 28 Agosto 2025

Luogo

Località La Fornace - Barzio
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -