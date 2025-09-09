Passeggiata – “Trame (di seta) familiari. Brini, Sala, Secchi e Campelli tra ville, giardini e filatoi”

Officina Gerenzone APS e Associazione Giuseppe Bovara – “Archivi di Lecco e della Provincia” (rivista edita dalla Cattaneo Paolo Grafiche di Oggiono/Annone, che a breve festeggerà i cinquant’anni di vita) salutano la ripresa delle iniziative culturali dopo la pausa estiva con due proposte autonome ma collegate da uno stretto “filo di seta”. Ad accomunarle è il vivace tema dell’imprenditoria serica lecchese che, fino al primo Novecento, ha rappresentato uno dei settori trainanti dell’industria del territorio, in parallelo a quella più conosciuta legata alla lavorazione metallurgica.

Sabato 20 settembre alle ore 9:15 (ritrovo in piazza XXV Aprile a Castello sopra Lecco, prenotazione obbligatoria), Officina Gerenzone aps propone una passeggiata dal titolo Trame (di seta) familiari. Brini, Sala, Secchi e Campelli tra ville, giardini e filatoi. Il percorso si snoderà attraverso luoghi, tra loro molto vicini, che furono quinta scenografica degli esordi di alcune tra le principali dinastie seriche del territorio. Dal grande chiostro dell’ex monastero di S. Maria Maddalena, trasformato dal 1841 in monumentale filanda dalla famiglia Sala, si raggiungerà, visitandolo in esclusiva, il giardino della vicina Villa Sala, simbolo del successo imprenditoriale della famiglia e notevole espressione liberty. Tramite via Gerenzone, dove si trovava l’antico mulino che fu primo opificio acquistato dal capostipite del casato, sarà il turno della Corte di Domo dove, tra antichi caseggiati, sono ancora riconoscibili gli opifici serici dei Brini in parte sistemati dall’ingegnere Giuseppe Bovara. Si passerà quindi nello storico giardino di Villa Brini, protagonista del romanzo presentato la sera precedente. La passeggiata proseguirà con tappe esterne ai filatoio e Casa Secchi (già Arrigoni), alla fontana del Nepomuceno ed al filatoio Campelli poi Ferrari, dove sopravvive la grandiosa cancellata che dava accesso al giardino dei titolari.

Ai partecipanti verrà consegnato un simpatico omaggio a ricordo della mattinata. Posti limitati, prenotazione obbligatoria al seguente link.