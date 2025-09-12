Nasce da un idea del compianto Stefano Barra, presidente dell’Associazione Michy sempre con noi , durante una tavolata della festa patronale di Abbadia 2024 , la prima edizione del Michy Bike Day.

Dopo la consueta manifestazione del Michy Motor Day , incentrata sui motori, vera e propria passione di Michy , il Bike Day vuole rivolgersi a tutti gli appassionati ciclisti sempre però con il consueto ideale di ricordare chi non è più con noi , raccogliendo fondi per beneficenza in un luogo caro ai Barra e alla popolazione abbadiense, ai Piani dei Resinelli. A questo link il programma completo della giornata.

Sabato 4 ottobre sarà la data della prima edizione del Michy Bike Day e del primo trofeo Stefano Barra alla memoria. La mattina verrà svolta la cronoscalata da Ballabio ai piani dei Resinelli, 7 km tutti in salita, non competitiva su strada chiusa al traffico veicolare, ma con rilevamento dei tempi a cura dei cronometristi dell’associazione Cronometristi lecchesi.

La Comunità Montana ha dato il suo patrocinio oltre che all’utilizzo dello spazio boschivo del Parco del Valentino, dove nel pomeriggio, presso il piazzale delle Miniere, si svolgerà, a cura della Polisportiva di Mandello sezione Triathlon, una dimostrazione di duathlon e dei test di ebike, disponibili gratuitamente.

Non mancheranno musica e stand espositivi per articoli inerenti alle due ruote e non. Per la ristorazione i locali aperti saranno ben lieti di ospitare il numeroso pubblico che sarà sicuramente presente.