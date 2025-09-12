Leggermente – Rosy Bindi presenta il suo libro “Una sanità uguale per tutti. Perchè la salute è un diritto”

Salute e sanità saranno al centro della nuova proposta di Leggermente, manifestazione di promozione della lettura organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco. Lunedì 22 settembre verrà presentato il libro “Una sanità uguale per tutti. Perchè la salute è un diritto“, scritto da Rosy Bindi. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con il Comune di Valmadrera, è fissato per le 18.00 presso l’Auditorium Fatebenefratelli in via Fatebenefratelli 6 a Valmadrera. A dialogare con Rosy Bindi, ex ministro e più volte parlamentare, sarà il giornalista lecchese Stefano Spreafico; è previsto un saluto introduttivo da parte di Antonio Rusconi, oggi presidente della Comunità Montana Valle San Martino-Lario Orientale e assessore del Comune di Valmadrera.

Se la salute degli italiani oggi è fra le migliori del mondo c’è un motivo preciso: secondo Rosy Bindi, si chiama “Servizio sanitario nazionale”. Ma oggi questo bene di tutti è a rischio. Per non perderlo, secondo l’ex ministro occorre reagire e invertire la rotta innescata dalla cronica mancanza di risorse, da una progressiva privatizzazione e dall’autonomia differenziata delle regioni. A venticinque anni dalla riforma che porta il suo nome, l’autrice avanza proposte volte a promuovere la rinascita di un servizio basato su equità, solidarietà e trasparenza. Con un’analisi lucida e senza sconti per nessuno smaschera le contraddizioni di una trasformazione piegata alla logica del profitto. E ricorda che tutti possono e devono battersi per difendere il diritto alla salute sancito dalla nostra Costituzione.