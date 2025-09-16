Sabato 20 settembre alle 18.30 nella sala civica di via Cantù a Barzago l’Associazione la Piazza propone la sesta edizione di Condividiamo la Piazza, evento culturale a scopo benefico che quest’anno approfondirà il tema “Ambasciatori di pace: le persone, una missione di vita”. L’iniziativa, con cadenza annuale, ha sempre trattato questioni di stretta attualità con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza di una comunità unita e solidale per contrastare le difficoltà del nostro tempo senza perdere il lato umano delle cose.

Saranno ospiti della serata Natalina Isella , barzaghese, missionaria dell’Istituto Discepole del Crocefisso e responsabile della casa di accoglienza Ek’abana a Bukavu in Congo, insignita nel 2024 dell’onorificenza ‘‘Al merito della Repubblica Italiana” dal Presidente Sergio Mattarella e Salvatore Attanasio , padre dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, Premio Internazionale Nassiriya per la Pace 2020, ucciso in Congo nel febbraio 2021.