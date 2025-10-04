Di seguito la programmazione settimanale al Cinema Auditorium di Calolziocorte.

Lunedì 6 Ottobre verrà proiettato in lingua originale Demon Slayer Kimetsu No Yaiba – Il Castello dell’Infinito. Animazione – Regia di Haruo Sotozaki – Giappone, 2024, 110 minuti

Per la rassegna Film di Qualità da Martedì 7 a Venerdì 10 Ottobre, alle 21.00 (ogni mercoledì spettacoli alle 15.00 e alle 21.00), sarà possibile vedere Tutto in una estate, film Drammatico – Regia di Louise Courvoisier, con Clément Faveau, Luna Garret, Mathis Bernard, Dimitri Baudry, Maïwene Barthelemy. Francia, 2024, 90 minuti.

Nelle zone rurali a ovest della Francia, il diciottenne Totone si affaccia all’età adulta senza tante prospettive né opportunità, preferendo la baldoria scapestrata in compagnia degli amici Jean-Yves e Francis. Le cose cambiano con l’improvvisa morte del padre, piccolo produttore di formaggio, che lascia il ragazzo unico responsabile della sorellina Claire e bisognoso di costruirsi un futuro. Pur non avendo mai avuto interesse per l’attività del padre, e incapace di tenersi un lavoro, Totone si fa ingolosire dai trentamila euro di premio e decide di partecipare a un concorso per eleggere il miglior formaggio della regione. Per prima cosa gli serve del buon latte e per fortuna Marie-Lise, allevatrice di mucche, ha un debole per lui.

Nel fine settimana Sabato 11 Ottobre, alle 21.00 e Domenica 12 Ottobre alle 21.00, sarà proiettato La voce di Hind Rajab. Il film ripercorre – con audio originali – l’uccisione a Gaza di Hind Rajab Striscia di Gaza 2024. Un’auto con a bordo una famiglia viene colpita dalle forze dell’Idf. Sopravvive solo una bambina di 6 anni che la Mezzaluna Rossa palestinese riesce a contattare telefonicamente. Seguiamo quindi i colloqui con Hindi di cui ci viene restituita la voce registrata dal centralino del pronto soccorso. Il suo destino sarà analogo a quello degli altri occupanti dell’auto anche a causa delle molteplici barriere che ostacolano l’intervento dell’ambulanza che si troverebbe a poca distanza da lei. Andare a vedere questo film è un atto di resistenza.

Nel fine settimana, per la serie Family, sarà proiettato, Domenica 12 Ottobre alle 15.30, Troppo Cattivi 2. Animazione – Regia di Pierre Perifel, JP Sans – USA, 2025, 104 minuti. Wolf, Shark, Piranha, Tarantula e Snake uniscono le forze in una missione (forse) impossibile: quella di condurre una vita onesta, facendo dimenticare al mondo le malefatte combinate in passato, e meritandosi il nuovo nome di Troppo Buoni. Ma la società non riconosce le loro encomiabili intenzioni e anzi, li incolpa di qualunque delitto arrivi agli onori della cronaca. In particolare vengono accusati di essere responsabili dell’entrata in scena di un nuovo cattivo, il Bandito Fantasma, imprendibile ladro di artefatti.