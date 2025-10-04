La Pro Loco di Abbadia Lariana organizza la camminata Verso la cascata Cenghen, parte della manifestazione collettiva annuale della Pro Loco del Lario orientale “Sulle Orme del Viandante”. L’appuntamento è per Domenica 12 Ottobre, con una quota d’iscrizione di 15 euro a testa.

Gli iscritti si troveranno alle 8.00 presso la stazione di Abbadia Lariana, davanti alla sede dell’associazione, per poi dirigersi verso la frazione di Crebbio, dove ci sarà una pausa colazione a cura dei volontari del BarH. A seguire il gruppo si dirigerà verso la località Calech, per poi arrivare alla cascata del Cenghen. Scendendo si potrà scegliere se mangiare al sacco oppure presso la gastronomia Il Viandante con un contributo aggiuntivo di 10 euro: agli iscritti che preferiranno mangiare presso la gastronomia verrà comunicato il menù in fase d’iscrizione. Dopo la pausa pranzo si visiterà il Civico Museo Setificio Monti, per poi concludere la giornata con una merenda al parco Ulisse Guzzi a cura dei gestori del parco. Le iscrizioni saranno a numero chiuso, fino ad un massimo di 50 persone: gli interessati dovranno inviare una mail ad abbadia@prolocolario.it entro e non oltre le ore 18.00 di venerdì 10 ottobre, termine ultimo per inviare il modulo d’iscrizione.