“A cavallo con Michy e Giro in lucia con Michy sul lago”
Domenica 5 Ottobre si rinnova la consueta manifestazione “A cavallo con Michy e Giro in lucia con Michy sul lago“, l’evento promosso dall’associazione Michy sempre con noi. L’associazione offre la possibilità di effettuare un giro a cavallo sulla spiaggia di Abbadia in località camping oppure di fare un giro sulle splendide lucie nello specchio di lago antistante, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00. Il contributo minimo è di 5 euro.
Prossimi eventi
09 Giu 2024 - 19 Ott 2025
“Lo Spazio ri-composto: Il collage fotografico nell’interpretazione di otto autori”
Palazzo delle Paure di Lecco
21 Apr 2025 - 11 Nov 2025
“La Veronica e la Lombardia” mostra diffusa
Santa Maria Hoè
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
Nessun evento trovato!
..
..
..
Meteo
..
..
..
..
..