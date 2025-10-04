Domenica 5 Ottobre si rinnova la consueta manifestazione “A cavallo con Michy e Giro in lucia con Michy sul lago“, l’evento promosso dall’associazione Michy sempre con noi. L’associazione offre la possibilità di effettuare un giro a cavallo sulla spiaggia di Abbadia in località camping oppure di fare un giro sulle splendide lucie nello specchio di lago antistante, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00. Il contributo minimo è di 5 euro.