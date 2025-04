A Nibionno in scena “Il Pentolino di Antonino”

Venerdì 11 aprile alle 20:00, il Teatro Oratorio Don Olimpio Moneta a Tabiago di Nibionno ospiterà la rappresentazione teatrale “Il Pentolino di Antonino”, promosso dal Programma Pippi del Ministero per le Politiche Sociali in collaborazione con i Comuni dell’Ambito territoriale di Lecco e Impresa Sociale Girasole.

Lo spettacolo, tratto dall’omonimo libro di Isabelle Carrier, è curato da “La Compagnia della Rosa” del CSE/CDD La Rosa di Nibionno, in collaborazione con l’attore e regista Stefano Brasciani. Attraverso un racconto delicato e coinvolgente, la rappresentazione esplora le difficoltà della crescita, dimostrando come ogni sfida possa trasformarsi in una risorsa preziosa grazie al supporto della comunità. Il messaggio centrale è di speranza e resilienza, proprio come ci insegna Pippi Calzelunghe, la vivace protagonista da cui prende il nome il Programma.

Al termine, bambini e bambine potranno godere di una golosa sorpresa preparata dal Centro Sociale Culturale Barycentro di Costa Masnaga, un’occasione per condividere insieme un momento di convivialità. L’evento è gratuito e aperto a tutti, per partecipare è necessario registrarsi entro il 7 aprile al seguente link.

Per maggiori informazioni si rimanda alla email comunicazione@impresasocialegirasole.org