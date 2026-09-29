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A piccoli passi con i cani

Domenica 4 ottobre, presso il Palalegnone di Colico, si terrà A piccoli passi con i cani, un evento gratuito pensato per famiglie, bambini e ragazzi, con incontri, dimostrazioni pratiche e laboratori interattivi dedicati al rapporto uomo-cane.

Durante la giornata sarà possibile partecipare a diverse attività: dalla dimostrazione sull’educazione e il corretto utilizzo degli strumenti per vivere meglio gli spazi pubblici, al laboratorio dedicato ai bambini per imparare il rispetto reciproco attraverso il gioco, fino a consigli e indicazioni pratiche per una serena convivenza con il cane in famiglia.

Programma:

  • 10:30 – Saluti istituzionali e presentazione della giornata
  • 11:00 – Addestrare il cane fa bene al cane e alla società: dimostrazioni pratiche
  • 12:30 – Pausa
  • 15:00 – Non è un peluche!: laboratorio bambini e cani
  • 16:00 – Vivere bene con un cane in famiglia: regole, routine e consigli pratici
  • 17:30 – Domande del pubblico e conclusione

Ingresso libero e gratuito. I cani saranno presenti con i loro tecnici cinofili; non è necessario portare il proprio cane per partecipare ai laboratori.

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