Domenica 4 ottobre, presso il Palalegnone di Colico, si terrà A piccoli passi con i cani, un evento gratuito pensato per famiglie, bambini e ragazzi, con incontri, dimostrazioni pratiche e laboratori interattivi dedicati al rapporto uomo-cane.

Durante la giornata sarà possibile partecipare a diverse attività: dalla dimostrazione sull’educazione e il corretto utilizzo degli strumenti per vivere meglio gli spazi pubblici, al laboratorio dedicato ai bambini per imparare il rispetto reciproco attraverso il gioco, fino a consigli e indicazioni pratiche per una serena convivenza con il cane in famiglia.

Programma:

10:30 – Saluti istituzionali e presentazione della giornata

– Saluti istituzionali e presentazione della giornata 11:00 – Addestrare il cane fa bene al cane e alla società: dimostrazioni pratiche

– Addestrare il cane fa bene al cane e alla società: dimostrazioni pratiche 12:30 – Pausa

– Pausa 15:00 – Non è un peluche!: laboratorio bambini e cani

– Non è un peluche!: laboratorio bambini e cani 16:00 – Vivere bene con un cane in famiglia: regole, routine e consigli pratici

– Vivere bene con un cane in famiglia: regole, routine e consigli pratici 17:30 – Domande del pubblico e conclusione

Ingresso libero e gratuito. I cani saranno presenti con i loro tecnici cinofili; non è necessario portare il proprio cane per partecipare ai laboratori.