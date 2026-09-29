A piccoli passi con i cani
Domenica 4 ottobre, presso il Palalegnone di Colico, si terrà A piccoli passi con i cani, un evento gratuito pensato per famiglie, bambini e ragazzi, con incontri, dimostrazioni pratiche e laboratori interattivi dedicati al rapporto uomo-cane.
Durante la giornata sarà possibile partecipare a diverse attività: dalla dimostrazione sull’educazione e il corretto utilizzo degli strumenti per vivere meglio gli spazi pubblici, al laboratorio dedicato ai bambini per imparare il rispetto reciproco attraverso il gioco, fino a consigli e indicazioni pratiche per una serena convivenza con il cane in famiglia.
Programma:
- 10:30 – Saluti istituzionali e presentazione della giornata
- 11:00 – Addestrare il cane fa bene al cane e alla società: dimostrazioni pratiche
- 12:30 – Pausa
- 15:00 – Non è un peluche!: laboratorio bambini e cani
- 16:00 – Vivere bene con un cane in famiglia: regole, routine e consigli pratici
- 17:30 – Domande del pubblico e conclusione
Ingresso libero e gratuito. I cani saranno presenti con i loro tecnici cinofili; non è necessario portare il proprio cane per partecipare ai laboratori.