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mercoledì, Settembre 16, 2026
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A tavola con… un atleta

Mercoledì 16 Settembre, alle 20.45, si terrà a Valmadrera, presso il centro Fatebenefratelli, l’incontro sull’alimentazione sportiva dal titolo A tavola con…un atleta. L’incontro sarà condotto da Arianna Molgora e Daniela Pepe, entrambe biologhe nutrizioniste.

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