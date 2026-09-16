A tavola con… un atleta
Mercoledì 16 Settembre, alle 20.45, si terrà a Valmadrera, presso il centro Fatebenefratelli, l’incontro sull’alimentazione sportiva dal titolo A tavola con…un atleta. L’incontro sarà condotto da Arianna Molgora e Daniela Pepe, entrambe biologhe nutrizioniste.
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Lecco
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16 Settembre 2026
23°C
cielo coperto
Previsioni orarie
19:00
21°/24°°C 0.98 mm 98% 1 mph 69% 1014 mb 0 mm/h
22:00
19°/22°°C 0.86 mm 86% 2 mph 76% 1014 mb 0 mm/h
01:00
17°/20°°C 1 mm 100% 0 mph 85% 1015 mb 0 mm/h
04:00
17°/17°°C 0.69 mm 69% 2 mph 92% 1014 mb 0 mm/h
07:00
17°/17°°C 0.53 mm 53% 1 mph 95% 1014 mb 0 mm/h
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