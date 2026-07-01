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A tu x tu – Incontriamoci in biblioteca: Silvia Montemurro presenta “La mondina”

Arriva la rassegna A tu x tu – Incontriamoci in biblioteca: incontri con l’autore, ospitati da biblioteche.

Il primo appuntamento è per sabato 4 luglio alle 21.00, presso la Biblioteca di Maggio di Cremeno, con Silvia Montemurro, autrice che ha pubblicato in Italia e all’estero per rinomate case editrici. Attenta e meticolosa nell’arte della scrittura, titolare anche dell’accademia di scrittura “Metodo Artemide”, dove l’approccio alla scrittura porta a compiere un percorso di conoscenza di sé e meditazione.

Presenterà il suo ultimo libro La mondina, edizioni e/o, racconta la storia di due donne molto diverse che cercano di far sentire la propria voce e di sognare, pur nell’impossibilità di farlo. Ambientato tra le risaie piemontesi e la città di Torino.

Gli incontri sono liberi e gratuiti.

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