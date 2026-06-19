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venerdì, Giugno 19, 2026
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Agoni, Polenta e musica

Sabato 20 Giugno Lierna ospita, sul Lungo Lago Castiglioni, la tradizionale serata Agoni, Polenta, Missoltini e Musica. La festa inizierà alle 19.00 e in serata si potranno ammirare le splendide Lucie dell’ A.S.D Remiera i Lagheè. Musica dal vivo accompagnerà tutta la serata, che è a ingresso gratuito.

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