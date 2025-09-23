Airuno – Festa del Paèes 2025
In occasione dei Santi Patroni Cosma e Damiano, Airuno si prepara alla Festa del Paèes 2025: un intero fine settimana di eventi per grandi e piccoli. La festa è organizzata dalla Pro Loco, in collaborazione con la Parrocchia e con il supporto delle tante associazioni del paese.
Di seguito il programma della festa:
-
Giovedì 25/09 – Sala del Consiglio Comunale
Consegna delle borse di studio e della Costituzione ai neo diciottenni.
-
Venerdì 26/09 – Oratorio
Presentazione ufficiale di AIR1 BEER, la prima birra artigianale airunese, realizzata insieme al birrificio HAMMER di Villa d’Adda.
A seguire: sfida a colpi di birra e salsiccia, ottima cucina e musica live dei Bastiancuntrari (tributo a Van De Sfroos e ad altri grandi artisti).
- Sabato 27/09 alla mattina si terrà l’inaugurazione della scritta AIRUNO al Pedaladda, mentre al pomeriggio sarà organizzata una divertente caccia al tesoro per bambini e adulti. Alla sera grande festa con la musica di Party90.
-
Domenica 28/09
Giornata ricca di appuntamenti: celebrazioni religiose, processione, Mercatino dell’artigianato e della creatività, e antichi giochi popolari.
In programma anche la dimostrazione di karate, lo spettacolo di burattini, il concerto della Banda e l’inaugurazione delle panchine del donatore di Avis e Aido.
A pranzo non mancheranno il tradizionale Pranzo di Goos e quello dedicato agli anziani (su prenotazione). Per tutta la festa sarà attivo il servizio bar e cucina, con piatti tipici della tradizione: cassœula, trippa, pizzoccheri, casoncelli e molto altro.