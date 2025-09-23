Airuno – Festa del Paèes 2025

Domenica 28/09

Giornata ricca di appuntamenti: celebrazioni religiose, processione, Mercatino dell’artigianato e della creatività, e antichi giochi popolari.

In programma anche la dimostrazione di karate, lo spettacolo di burattini, il concerto della Banda e l’inaugurazione delle panchine del donatore di Avis e Aido.

A pranzo non mancheranno il tradizionale Pranzo di Goos e quello dedicato agli anziani (su prenotazione). Per tutta la festa sarà attivo il servizio bar e cucina, con piatti tipici della tradizione: cassœula, trippa, pizzoccheri, casoncelli e molto altro.