Al C. Ferrari il Cinema è in Festa

Dal 11 al 15 giugno, tutti i film saranno a soli 3,50 Euro. Un’occasione imperdibile nella nostra confortevole sala con aria condizionata. Aderiamo alla campagna del Ministero della Cultura e al David di Donatello. Grandi emozioni a piccoli prezzi!

Cinema in Festa fa parte di Cinema Revolution, che si svolge dal 16 giugno al 16 settembre. Il biglietto costa sempre 3,50 Euro per tre mesi, ma solo per film italiani ed europei. Non lasciate le sale vuote quest’estate!

Proiezioni da non perdere: “Rapito” di Marco Bellocchio, in anteprima sabato 10 giugno alle ore 21 e domenica 11 alle ore 18 e 21. Ingresso a 3,50 Euro domenica e martedì grazie alla Festa del cinema. Altre proiezioni sul nostro sito www.cferrari.it: “Ritorno a Seoul”, “Spider-Man: Across the Spider-Verse” e “Passeggeri della notte”.

Tutti al cinema a 3,50 Euro, perché la magia del cinema non finisce mai! Vi aspettiamo in sala!