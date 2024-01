Aladdin e la lampada magica

L’ingresso è a offerta libera: a partire dai 10 euro dai 13 anni in poi, 5 euro per bambini dai 6 ai 12 anni; gratuito per i bambini di età inferiore ai 5 anni compresi. Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto al “Centro Aiuto alla Vita” di Besana Brianza e all’Associazione “GRI Italia”.

L’associazione no-profit “Centro Aiuto alla Vita” di Besana Brianza opera per la difesa della vita umana dal suo concepimento, attraverso opere e attività culturali sul territorio; l’Associazione “GRI Italia” nasce da un’idea dei genitori con bambini nati con una mutazione del gene GRI, in maniera da potersi e poter aiutare bambini, amici e famiglie nella stessa situazione.