ALLA SCOPERTA DEL TUO NOME

All’interno dell’evento regionale “Disegniamo l’arte”, evento dedicato bambini (età consigliata dai 5 ai 10 anni) per scoprire i musei del territorio attraverso il disegno e la creatività.

Il programma prevede la visita alla sala della Galleria d’Arte Contemporanea in cui è esposta l’opera

“Lettere di un’amica” di Giuseppe Maraniello e infine l’attività didattica in laboratorio:

i bambini ricomporranno il proprio nome in maniera fantasiosa, aggiungendo elementi materici, tessili e

grafici – prenotazione obbligatoria

Attività gratuite per i bambini partecipanti; adulti accompagnatori €4,00 euro, gratis per abbonati Musei Lombardia