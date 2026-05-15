Alla scoperta della Lecco nascosta: Cereda

, dalle, inizia, un progetto di grande suggestione per valorizzare alcuni luoghi “nascosti” di Lecco e del suo circondario. Il primo appuntamento è nella frazione di Cereda, nel rione di San Giovanni, in cui si visiteranno le sopravvivenze rurali, ma anche, una delle più interessanti figure intellettuali femminili nell’Italia del Settecento, accompagnati da musiche dell’epoca e letture di poesie della scrittrice con la voce di, con le spiegazioni a cura di Associazione Giuseppe Bovara – Archivi di Lecco e Officina Gerenzone. La partecipazione è, ma per tutti èsul, dove si troverà un semplice modulo da compilare online. Chi avesse difficoltà, può rivolgersi alla email