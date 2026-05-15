Domenica 17 maggio, dalle 15.00, inizia Alla scoperta della Lecco nascosta: Cereda, un progetto di grande suggestione per valorizzare alcuni luoghi “nascosti” di Lecco e del suo circondario. Il primo appuntamento è nella frazione di Cereda, nel rione di San Giovanni, in cui si visiteranno le sopravvivenze rurali, ma anche la casa e il giardino della poetessa Francesca Manzoni, una delle più interessanti figure intellettuali femminili nell’Italia del Settecento, accompagnati da musiche dell’epoca e letture di poesie della scrittrice con la voce di Gianfranco Scotti, con le spiegazioni a cura di Associazione Giuseppe Bovara – Archivi di Lecco e Officina Gerenzone. La partecipazione è gratuita, ma per tutti è obbligatoria la prenotazione sul sito, dove si troverà un semplice modulo da compilare online. Chi avesse difficoltà, può rivolgersi alla email bandaverdilecco@libero.it
Ritrovo:
- Per chi sale a piedi: ore 15 in piazza Cavallotti (la piazza della chiesa parrocchiale di San Giovanni)
- Per chi arriva con mezzi propri o con l’autobus: ore 16 in Cereda alla fermata dell’autobus.
- Un secondo turno parte alle 16.30 da piazza Cavallotti e alle 17.30 dalla fermata.
Al termine, breve giro della frazione con momento conviviale realizzato in collaborazione con gli abitanti.