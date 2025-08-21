RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
“Alla scoperta di un gioiello tra i boschi”

Domenica 24 Agosto, dalle 15.00 alle 18.00 l’oratorio affrescato e la chiesa di Santa Margherita a Monte Marenzo saranno aperti al pubblico per il quarto appuntamento della 17° edizione della rassegna estiva di Alla scoperta di un gioiello tra i boschi.  L’iniziativa, promossa dalla nostra Associazione culturale UPper con la collaborazione ed il patrocinio di Parrocchia San Paolo, Amministrazione Comunale, Biblioteca e Gruppo Alpini di Monte Marenzo, propone, durante il periodo estivo, aperture della Chiesetta di Santa Margherita, a cura di volontari.

Data

24 Agosto 2025

Ora

15:00 - 18:00

Ora locale

  • Fuso orario: America/New_York
  • Data: 24 Agosto 2025
  • Ora: 09:00 - 12:00

Luogo

Oratorio di Santa Margherita a Monte Marenzo
