Domenica 24 Agosto, dalle 15.00 alle 18.00 l’oratorio affrescato e la chiesa di Santa Margherita a Monte Marenzo saranno aperti al pubblico per il quarto appuntamento della 17° edizione della rassegna estiva di Alla scoperta di un gioiello tra i boschi. L’iniziativa, promossa dalla nostra Associazione culturale UPper con la collaborazione ed il patrocinio di Parrocchia San Paolo, Amministrazione Comunale, Biblioteca e Gruppo Alpini di Monte Marenzo, propone, durante il periodo estivo, aperture della Chiesetta di Santa Margherita, a cura di volontari.