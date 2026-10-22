Andrea Pauletto presenta il suo romanzo “Furgonauta”

Venerdì 30 ottobre alle 18.00, presso Peregolibri a Barzanò, Andrea Pauletto presenterà il suo romanzo Furgonauta in dialogo con Riccardo Rossi.

Il libro si inserisce nel solco della narrativa working class. Il protagonista è infatti un autista di furgoni. La sua vita è scandita dai turni di lavoro e dalle sue ossessioni, come il decadimento fisico di chi si consuma alla guida notte dopo notte. Una vita tranquilla e una famiglia normale sono solo un miraggio, perché la sua quotidianità è schiacciata dal lavoro che occupa ogni spazio fisico e mentale.