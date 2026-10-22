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Andrea Pauletto presenta il suo romanzo “Furgonauta”

Venerdì 30 ottobre alle 18.00, presso Peregolibri a Barzanò, Andrea Pauletto presenterà il suo romanzo Furgonauta in dialogo con Riccardo Rossi.
Il libro si inserisce nel solco della narrativa working class. Il protagonista è infatti un autista di furgoni. La sua vita è scandita dai turni di lavoro e dalle sue ossessioni, come il decadimento fisico di chi si consuma alla guida notte dopo notte. Una vita tranquilla e una famiglia normale sono solo un miraggio, perché la sua quotidianità è schiacciata dal lavoro che occupa ogni spazio fisico e mentale.
Con crudezza e ferocia Pauletto dipinge un ritratto intenso e commovente di un furgonauta he sulla strada cerca di non perdere se stesso. Il Premio lo ha ritenuto un libro «necessario sulle pieghe oscure del mondo del lavoro odierno».

“Furgonauta mostra con una spietatezza ironica, disperata, lucida nella sua alterazione costante, la disgregazione della coscienza di classe nell’era della logistica frammentata”.

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