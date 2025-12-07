Andrea Vitali presenta il nuovo romanzo “I rimedi del dottor Aiace Debouchè”
Lunedì 8 Dicembre alle 16.00, lo scrittore Andrea Vitali presenta il suo nuovo libro I rimedi del dottor Aiace Debouchè in Piazza Gavazzi, presso la Farmacia Giglio, a Bellano.
Con I rimedi del dottor Aiace Debouchè Vitali torna al cuore del suo universo narrativo, restituendo al lettore atmosfere lacustri, umanità autentica e un intreccio che combina comicità involontaria, imprevisti della vita e l’ingegnosa fantasia degli abitanti di Bellano.
Prossimi eventi
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
14 Ott 2025 - 16 Dic 2025
Programmazione Cine Minimo
Spazio Teatro Invito in Via Ugo Foscolo, 42 Lecco
Nessun evento trovato!
..
..
..
..
Meteo
..
..
..
..
..