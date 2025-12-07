RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
10.7 C
Comune di Lecco
domenica, Dicembre 7, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Andrea Vitali presenta il nuovo romanzo “I rimedi del dottor Aiace Debouchè”

Lunedì 8 Dicembre alle 16.00, lo scrittore Andrea Vitali presenta il suo nuovo libro I rimedi del dottor Aiace Debouchè in Piazza Gavazzi, presso la Farmacia Giglio, a Bellano.
Con I rimedi del dottor Aiace Debouchè Vitali torna al cuore del suo universo narrativo, restituendo al lettore atmosfere lacustri, umanità autentica e un intreccio che combina comicità involontaria, imprevisti della vita e l’ingegnosa fantasia degli abitanti di Bellano.
Tags: , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -