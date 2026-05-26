Sabato 13 Giugno alle 21.00 a Robbiate, presso i giardini di Villa Concordia andrà in scena Anima caprae et lupus, opera PLIM Creazioni. Creazione e interpretazione: Steven Chakroun, Isabella Giampaolo, Piera Gianotti Rosenberg, Emanuel Rosenberg, Amalia Ruocco. Regia: Piera Gianotti Rosenberg e Emanuel Rosenberg. Costumi e maschere: Laura Pennisi. Costruzione e manipolazione oggetti: Rugiada Grignani

creazioni musicale: Brian Quinn.

Lo spettacolo si compone di suggestioni nate dalla curiosità di scoprire cosa sta dietro ai culti primordiali di adorazione degli animali con le corna, e al mistero della presenza del lupo. Visioni ed evocazioni si snodano come in un sogno nel bosco,

traducendo in movimento l’eterna dialettica tra addomesticamento e selvatichezza, tra sacro e profano. Forse queste mitologie, le loro sensazioni ancestrali e le tradizioni

radicate in una comune origine contadina ci abitano ancora oggi a nostra insaputa.

Spettacolo adatto anche ai bambini a partire da 8 anni