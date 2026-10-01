Antico percorso di fede dell’Alta Brianza: Aperture Straordinarie

Continua il programma di Aperture Straordinarie dell’Antico percorso di fede dell’Alta Brianza. Le chiese coinvolte del progetto saranno aperte al pubblico la prima domenica del mese, domenica 4 ottobre.

Prima ancora, sabato 3 ottobre alle 10.30 presso la Sala Consiliare di Oggiono, verranno presentate in anteprima le nuove opere realizzate da sei giovani artisti del territorio e non solo che hanno partecipato alla Call for young artist 7 SANTI PER 7 CHIESE. Gli artisti saranno presenti alla conferenza stampa del 3 ottobre per dialogare con i presenti e giornalisti sulla genesi delle loro opere. La rete del progetto sarà infine presente anche al Fierone di Oggiono domenica 25 ottobre per far conoscere l’iniziativa e raccogliere fondi a sostegno delle azioni realizzate.

Domenica 4 Ottobre si comincia a Castello Brianza, dove la chiesa di San Lorenzo di Brianzola sarà aperta dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 a cura dell’Ass. Pro Chiesa Brianzola. A Ello la chiesa dei SS. Giacomo e Filippo sarà aperta dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, con visite guidate curate dai volontari dell’associazione Chiesa SS. Giacomo e Filippo. Sarà aperta anche la chiesa di San Giorgio ad Annone Brianza, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 a cura dell’associazione Amici di San Giorgio.

Le aperture continuano anche a Oggiono, dove la Chiesa di San Lorenzo sarà aperta domenica 4 ottobre dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30 a cura di Pro Loco Oggiono. Nel pomeriggio, alle 15.30, si terrà sempre presso la Chiesa di San Lorenzo lo spettacolo musicale Sulle Orme di San Francesco con l’organista Paola Moro, il soprano Cristina e la lettrice Nicoletta Moro. Lo spettacolo, organizzato in occasione della festività del santo, è ingresso a offerta libera fino ad esaurimento posti. Il ricavato verrà interamente devoluto alla realizzazione del progetto Antico percorso di Fede – Arte 2025/27.

Sempre ad Oggiono, la chiesa di Sant’Agata, la chiesa di Sant’Eufemia e il Battistero di San Giovanni Battista saranno aperti domenica 6 settembre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Nel pomeriggio, alle 15.00 si terrà una visita guidata al MUD (Museo Urbano Diffuso), un percorso nel centro storico alla scoperta delle opere del pittore Marco d’Oggiono, allievo di Leonardo da Vinci, compreso il Polittico conservato nella chiesa parrocchiale e appena restaurato. Il ritrovo è presso il Battistero di Oggiono, con necessaria prenotazione chiamando il numero 340 5965891.

Domenica 6 settembre, infine, ci sarà a Dolzago un’apertura straordinaria della chiesa di S. Alessandro in Cavonio, con visite guidate alle 15.00 e alle 16.30 a cura dei volontari della parrocchia. Per raggiungere la chiesa si consiglia di lasciare l’auto al parcheggio del ponte di Cogoredo, salire a piedi dalla scalinata che conduce direttamente alla chiesa e scendere dalla strada.

Durante l’aperture domenicali sarà possibile partecipare all’Escape Tour Alla ricerca del Diamante Rosa: un percorso multimediale che unisce enigmi da risolvere e storie antiche da riscoprire. Il percorso, completabile anche in più giornate, può iniziare da una qualsiasi delle cinque chiese dell’Antico percorso di fede aderenti all’iniziativa: San Lorenzo di Brianzola, Santi Giacomo e Filippo di Ello, San Giorgio di Annone, San Lorenzo e Battistero di San Giovanni Battista di Oggiono. Con un contributo a partire da 5 euro a sostegno del progetto, si riceve infatti un piccolo kit con una mappa e delle carte narranti per risolvere il mistero legato alla storia del contadino Giacomo. Per maggiori informazioni si rimanda a questo sito.