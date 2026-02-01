Antico percorso di fede in Alta Brianza – Aperture straordinarie

Anche a febbraio sono in arrivo diverse iniziative di valorizzazione degli importanti siti religiosi dell’Oggionese che sorgono lungo l’Antico percorso di fede dell’Alta Brianza realizzate nell’ambito del progetto cofinanziato dal Fondo “Ambiente e Cultura” di Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus, Acinque Energia, i Comuni soci di Lario Reti Holding e Silea SPA.

Nel prossimo weekend, a cavallo tra gennaio e febbraio Castello Brianza, Annone Brianza e Oggiono ospiteranno alcuni eventi invernali imperdibili. Di seguito il dettaglio di tutte le iniziative.

Si inizia sabato 31 gennaio, con l’apertura straordinaria, dalle 14.00 alle 17.00, della Chiesa di San Lorenzo di Brianzola a Castello Brianza, a cura dell’Ass. Pro Chiesa Brianzola.

Domenica 1 febbraio, l’apertura e le visite interesseranno anche altri siti della rete:

Ad Annone Brianza la Chiesa di San Giorgio sarà aperta dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, con visite guidate alla scoperta del magnifico polittico di Anversa a cura degli Amici di San Giorgio.

A Oggiono la chiesa di Sant’Agata, la chiesa di Sant’Eufemia e il Battistero di San Giovanni Battista saranno aperti e illustrati al pubblico dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30, con visite guidate a cura dell’associazione ARCAO.

A seguire, giovedì 5 febbraio si celebrerà la Festa di Sant’Agata, con un’apertura straordinaria della chiesa dalle 8.00 alle 18.00 e la tradizionale vendita delle mele. Per tutto il pomeriggio, inoltre, ci saranno alcune visite guidate.