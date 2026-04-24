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venerdì, Aprile 24, 2026
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Antifascismo, Resistenza, Costituzione: le radici dell’Italia repubblicana

In occasione della Festa della Liberazione, l’Amministrazione Comunale di Oliveto Lario invita la cittadinanza a partecipare ad una serata di riflessione e memoria, in programma per Venerdì 24 aprile alle 20.45, presso la Sala Consiliare del Comune.

Interverrà Giuseppe Calzati, docente dell’Istituto di Storia Contemporanea “P.A. Perretta”, per approfondire il significato e l’eredità di una delle pagine più decisive della nostra storia.

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