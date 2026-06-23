RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
12.6 C
Comune di Lecco
martedì, Giugno 23, 2026
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Aperture Straordinarie della Chiesa di San Rocco a Villatico (Colico)

La Comunità Pastorale dei Colichesi e la Parrocchia San Bernardino Villatico invitano alla scoperta della Chiesa di San Rocco, in località San Rocco – Villatico.

Durante il periodo estivo sarà possibile visitare la chiesa in occasione dell’apertura domenicale dal 28 giugno al 30 agosto, ogni domenica dalle 14.00 alle 17.30.

Un’occasione per conoscere questo luogo storico e ammirare le sue opere, tra cui gli affreschi e le testimonianze artistiche custodite all’interno della chiesa.

In caso di maltempo la Chiesa resterà chiusa.

Tags: , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

..
..
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

loader-image
Lecco
Lecco
23 Giugno 2026
temperature icon 33°C
poche nuvole
54 %
1019 mb
2 mph
Raffica di Vento: 4 mph
Nuvole: 23%
Visibilità: 10 km
Alba: 04:32
Tramonto: 20:16
Previsioni orarie
19:00
temperature icon
30°/33°°C 0.36 mm 36% 2 mph 54% 1018 mb 0 mm/h
22:00
temperature icon
28°/31°°C 1 mm 100% 4 mph 61% 1018 mb 0 mm/h
01:00
temperature icon
27°/29°°C 1 mm 100% 3 mph 76% 1019 mb 0 mm/h
04:00
temperature icon
25°/25°°C 1 mm 100% 4 mph 86% 1019 mb 0 mm/h
07:00
temperature icon
28°/28°°C 0.72 mm 72% 2 mph 74% 1019 mb 0 mm/h
..
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2026 Salca srl - All Rights Reserved -