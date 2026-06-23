Aperture Straordinarie della Chiesa di San Rocco a Villatico (Colico)
La Comunità Pastorale dei Colichesi e la Parrocchia San Bernardino Villatico invitano alla scoperta della Chiesa di San Rocco, in località San Rocco – Villatico.
Durante il periodo estivo sarà possibile visitare la chiesa in occasione dell’apertura domenicale dal 28 giugno al 30 agosto, ogni domenica dalle 14.00 alle 17.30.
Un’occasione per conoscere questo luogo storico e ammirare le sue opere, tra cui gli affreschi e le testimonianze artistiche custodite all’interno della chiesa.
In caso di maltempo la Chiesa resterà chiusa.
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Lecco
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23 Giugno 2026
33°C
poche nuvole
Previsioni orarie
19:00
30°/33°°C 0.36 mm 36% 2 mph 54% 1018 mb 0 mm/h
22:00
28°/31°°C 1 mm 100% 4 mph 61% 1018 mb 0 mm/h
01:00
27°/29°°C 1 mm 100% 3 mph 76% 1019 mb 0 mm/h
04:00
25°/25°°C 1 mm 100% 4 mph 86% 1019 mb 0 mm/h
07:00
28°/28°°C 0.72 mm 72% 2 mph 74% 1019 mb 0 mm/h
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