Aperture straordinarie – Luoghi di fede dell’Alta Brianza

Domenica 6 aprile si terrà l’ormai consueta apertura straordinaria di alcuni importanti siti religiosi dell’Oggionese della prima domenica del mese. Le attività, cofinanziate dalla Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus e da Lario Reti Holding, sono promosse all’interno del progetto i Luoghi di fede in Alta Brianza, volto a promuovere la valorizzazione del patrimonio storico e artistico locale attraverso il coinvolgimento e coordinamento di una rete di realtà e associazioni locali già operanti sul territorio. Come di consueto, grazie alle associazioni locali e ai gruppi volontari, saranno visitabili diversi siti.

Ad Oggiono grazie all’associazione ARCAO la chiesa di Sant’Agata, la chiesa di Sant’Eufemia e il Battistero saranno aperte dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30. Alle ore 15.00 si svolgerà la visita guidata gratuita al MUD per conoscere le opere di Marco D’Oggiono, il percorso si svolgerà nel centro storico del paese per 1,5 km (durata 1 ora e 30 minuti), partenza di fronte al Battistero, per informazioni telefonare al 340/5965891.

Sempre a Oggiono, la Chiesa di San Lorenzo sarà visitabile dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:30.

A Ello, l’associazione chiesa dei SS. Giacomo e Filippo Onlus guiderà i visitatori alla scoperta della chiesa dei SS. Giacomo e Filippo dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 17.30. In quest’occasione sarà possibile visitare anche la cappella del Santo Crocefisso, risalente al XVIII secolo