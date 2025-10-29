Appuntamenti del Venerdì al Planetario di Lecco

Il calendario si apre con gli appuntamenti del venerdì alle 21.00: il 7 novembre vedrà protagonista l’ingegnere Stefano Caccia con la conferenza “I pionieri del cosmo: da Jules Verne al programma Apollo”, un viaggio tra scienza e fantasia, dagli albori della missilistica all’era spaziale e il 14 novembre sarà dedicato a “L’origine della vita sulla Terra: come è nata la vita sulla Terra?” con il professore Roberto Maggi dell’Università Statale di Milano che approfondirà il tema

Venerdì 21 novembre, il giornalista Stefano Bolotta presenterà “Auguste Piccard: un gigante tra cielo e abissi”, dedicato al celebre esploratore svizzero pioniere dell’aria e delle profondità oceaniche, mentre il fisico e divulgatore Gianluca Ranzini sarà protagonista dell’incontro “Perché dicono che la Terra è piatta? Una storia di moderna follia” venerdì 28 novembre, per comprendere l’origine e la diffusione delle teorie antiscientifiche.