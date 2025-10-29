Appuntamenti del Venerdì al Planetario di Lecco
Il Planetario civico di Lecco propone anche per il mese di novembre un ricco programma di iniziative dedicate all’osservazione del cielo, alla divulgazione scientifica e alla musica sotto la cupola stellata, con eventi per adulti, bambini e famiglie.
Il calendario si apre con gli appuntamenti del venerdì alle 21.00: il 7 novembre vedrà protagonista l’ingegnere Stefano Caccia con la conferenza “I pionieri del cosmo: da Jules Verne al programma Apollo”, un viaggio tra scienza e fantasia, dagli albori della missilistica all’era spaziale e il 14 novembre sarà dedicato a “L’origine della vita sulla Terra: come è nata la vita sulla Terra?” con il professore Roberto Maggi dell’Università Statale di Milano che approfondirà il tema
Venerdì 21 novembre, il giornalista Stefano Bolotta presenterà “Auguste Piccard: un gigante tra cielo e abissi”, dedicato al celebre esploratore svizzero pioniere dell’aria e delle profondità oceaniche, mentre il fisico e divulgatore Gianluca Ranzini sarà protagonista dell’incontro “Perché dicono che la Terra è piatta? Una storia di moderna follia” venerdì 28 novembre, per comprendere l’origine e la diffusione delle teorie antiscientifiche.