“Archivi per Lecco”: il bicentenario di Graziano Bovara

Sabato 8 Novembre alle 16.00 e alle 18.00, presso la sala neogotica dell’Officina Badoni a Lecco si terrà l’evento-spettacolo dedicato bicentenario della nascita di Graziano Tubi promosso dall’Associazione Giuseppe Bovara – “Archivi di Lecco e della Provincia” all’interno del ciclo Archivi “per” Lecco, organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco e con il patrocinio di Officina Gerenzone aps e di Confindustria Lecco Sondrio. L’incontro è gratuito.

Graziano Tubi (1824-1904) industriale, meccanico, inventore, enologo di origini milanesi ma diventato lecchese d’adozione dopo il 1868, quando impiantò a Lecco una nota fabbrica per la costruzione di armonium. Il ruolo di Graziano Tubi nello sviluppo dell’economia e dell’industria del territorio fu dinamico e centrale: oltre a presiedere diversi enti e sodalizi commerciali locali, cercò di sensibilizzare il Parlamento italiano (dove fu deputato per ben tre legislature) sui problemi della sicurezza nei luoghi di lavoro, allora argomento anacronistico. L’incontro vedrà la partecipazione di un gruppo di studiosi che approfondiranno alcune delle tematiche espresse da Graziano Tubi nella sua poliedrica esistenza: Umberto Calvi (biografia e formazione), Paolo Colombo (urbanistica), Matteo Possenti (invenzioni e meccanica), Anna Maria Molinari (filantropia musicale), Marco Dell’Oro (meccanica dell’armonium), Mario Goretti (enologia) e Francesco D’Alessio (seta). Gli interventi saranno alternati a brani eseguiti all’armonium dal Maestro Marco Dell’Oro e da letture, a cura di Gianfranco Scotti, di brani tratti dal diario del viaggio in Algeria (filo conduttore dell’evento) che Graziano Tubi compì in solitaria nel 1857.