Archivi per Lecco: “Il Liberty del territorio provinciale lecchese”

L’Associazione Giuseppe Bovara – “Archivi di Lecco e della Provincia” prosegue il ciclo Archivi “per” Lecco: Giovedì 11 Dicembre, alle 21.00, presso la Sala Neogotica di Officina Badoni, si terrà un incontro dedicato al Liberty del territorio provinciale lecchese. Un viaggio, unico e affascinante, attraverso un’espressione artistica che ancora qualifica il territorio lecchese attraverso ville, decorazioni, elaborati ferri battuti e morbide linee grafiche. Un patrimonio ricchissimo censito attraverso una sistematica ricerca nei singoli Comuni del territorio e confluito in un grande volume, arricchito da uno splendido apparato iconografico che restituisce forme, colori e linee sinuose di una sensibilità (non solo) architettonica ariosa, luminosa e moderna. L’incontro vedrà la partecipazione di Gianfranco Scotti, autore del volume, e del fotografo Gianni Peverelli.

L’ingresso è libero senza prenotazione.