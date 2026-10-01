Archivi per Lecco: “il ponte innominato”

Proseguono, Venerdì 9 Ottobre alle 21.00, presso Officina Badoni a Lecco, gli appuntamenti di “Archivi per Lecco”, che ricordiamo possono essere guardati in replica sul sito youtube dell’Associazione Giuseppe Bovara.

Il prossimo incontro avrà come tema le vicende, molto particolari, del ponte ferroviario che attraversa l’Adda da Lecco in direzione di Valmadrera. Un manufatto molto interessante, vero e proprio capolavoro tecnologico che però, paradossalmente, è tuttora senza un proprio nome. Il ponte, nevralgico per la viabilità ferroviaria del territorio, ha una storia molto travagliata ma al tempo stesso affascinante. La racconterà il prof. Salvatore Bordonaro, Segretario della Fondazione Cesare Pozzo, storico dei trasporti ferroviari e autore della pubblicazione Molteno e il treno dedicata alla linea paesaggistica Lecco-Como. Il tema apre un filone dedicato ai collegamenti “di sponda” che vedrà, entro dicembre, ulteriori incontri dedicati alle vicende belliche del ponte Visconti di Lecco e delle stazioni ferroviarie della zona.

Durante la serata, che è a ingresso libero, sarà esposto, in via del tutto eccezionale, un modellino in scala raffigurante il ponte ferroviario protagonista della serata.