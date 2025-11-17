Archivi per Lecco: Incontri per la “conservazione” della memoria nei cimiteri

L’Associazione Giuseppe Bovara – Archivi di Lecco e della Provincia e Officina Gerenzone aps propongono, col patrocinio del Comune di Lecco, due momenti dedicati alla “conservazione” della memoria, intesa nell’accezione di cura e doveroso rispetto verso i luoghi che rappresentano e simboleggiano in ogni città lo scrigno dei propri valori identitari, ovvero i cimiteri. Non sarà un viaggio artistico o di mero “passatismo”, bensì una riflessione verso la necessità di tutelare le reliquie di queste isole urbane come parte “viva” delle città, anche riscoprendone aspetti inusuali e particolari. L’iniziativa, coordinata dagli assessori alla Cura della città e Lavori pubblici Maria Sacchi e ai Servizi istituzionali e generali Roberto Pietrobelli si svolgerà in due momenti:

Venerdì 21 novembre alle 21.00, presso la Sala Neogotica di Officina Badoni a Lecco, sarà eccezionalmente presente il prof. Dario Piombino-Mascali, antropologo dell’università di Vilnius e conservatore delle Catacombe dei Cappuccini di Palermo, che presenterà il suo libro Lo spazio di un mattino, dedicando una riflessione sul tema “Le mummie bambine. Eternare l’infanzia dall’antico Egitto all’esperienza lecchese di Carlo Vercelloni”.

Sabato 22 novembre dalle 10.00 alle 15.30, presso il Cimitero Monumentale di Lecco, si terranno delle brevi passeggiate che non riguarderanno l’aspetto artistico del cimitero ma il suo ruolo di “conservazione” della memoria, anche dal punto di vista delle strutture. Verranno illustrati i risultati degli ultimi lavori di messa in sicurezza, da poco conclusi, dell’intero braccio delle cappelle di famiglia verso viale Turati, segnalando durante il percorso nelle gallerie sotterranee diversi protagonisti dell’epopea industriale legata alla Valle del Gerenzone e al territorio lecchese. Con l’occasione verranno indicati i luoghi dove tuttora sono conservati otto di loro trattati con il metodo della “cassa autoconservatrice”, ideato a fine Ottocento da Carlo Vercelloni. Se sarà possibile, i giri verranno conclusi porgendo un saluto e un ricordo alla prima persona “eternata” dal sistema Vercelloni.

Entrambi gli incontri sono a ingresso libero e non è necessaria prenotazione.