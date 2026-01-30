Archivi per Lecco: “Un Museo per la città Passato e presente di un’istituzione a servizio dell’identità lecchese”

L’Associazione Giuseppe Bovara – Archivi di Lecco e della Provincia e Officina Gerenzone aps propongono, in collaborazione con il Si.M.U.L – Sistema Museale Urbano Lecchese,un incontro dedicato alla storia e in particolare all’evoluzione del ruolo dei Musei Civici dal titolo Un Museo per la città Passato e presente di un’istituzione a servizio dell’identità lecchese per Venerdì 30 Gennaio alle 21.00.

Il dialogo si svolgerà tra tre relatori. La Prof.ssa Alessandra Squizzato dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Facoltà di Lettere e Filosofia – Dipartimento di Storia, archeologia e storia dell’arte), docente di museologia e museografia, chiarirà il significato e il ruolo attuali dei Musei Civici, con riferimenti a diverse realtà italiane. La Dott.ssa Chiara D’Anna, autrice di una tesi sulla storia e sull’evoluzione delle collezioni e dei musei lecchesi, svilupperà una riflessione su questi importanti luoghi di cultura cittadini e il rapporto che ebbero con la comunità che al tempo stesso ne è custode e fruitrice. In questo senso la nascita dei Musei Civici di Lecco è interessante paradigma di quello che avveniva in Italia in quel periodo. Il Dott. Mauro Rossetto, Direttore del Si.M.U.L., offrirà in tal senso un inquadramento sul contesto sociale e culturale lecchese entro cui Carlo Vercelloni perseguì il suo obiettivo di fondare e aprire al pubblico il primo nucleo dei musei di Lecco. L’incontro sarà l’occasione per riflettere sul ruolo di questi luoghi di cultura, profondamente mutati nel loro ruolo ma necessario supporto al perseguimento del progresso civile.