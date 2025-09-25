Venerdì 3 Ottobre, alle 21.00, l’Aula Magna “Rino Mauri” di Civate ospiterà uno degli spettacoli del Festival Terra e Laghi 2025: Arianna – Spettacolo tragicomico in compagnia di un clown. L’ingresso è libero.

Si tratta di uno spettacolo ricco di comicità e poesia, capace di scatenare ilarità e alla stesso tempo commozione nel cuore.

Accarezza l’ anima disegnando nel cuore un sorriso e accanto ad una lacrima. Lo spettacolo è giocato con uno spettatore scelto tra il pubblico

Lo spettacolo è stato presentato per Amnesty International, Emergency, Help, Mani Tese, ed altre Organizzazioni Internazionali impegnate per la pace nel mondo.