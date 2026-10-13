“Armonie di libertà” incontri e concerti per gli 800 anni di Francesco d’Assisi

Due anniversari importanti, ricordati con la musica e con la storia. A partire dal 18 ottobre il Consorzio Brianteo Villa Greppi propone Armonie di libertà, un programma di concerti e riflessioni in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco e degli 80 anni dalla nascita della Repubblica italiana.

Si comincia con un concerto dedicato al santo di Assisi, per poi dedicarsi alla Repubblica con quattro appuntamenti: due conferenze a cura del referente storico del Consorzio, Daniele Frisco, una lettura con musica dal vivo con l’attore Filippo Ughi e il musicista Marco Pagani e un concerto del coro Wildflowers.

Il programma si apre domenica 18 ottobre alle 18.15 a Bulciago (Sala Conferenze Sandro Pertini) con Francesco in musica: il volto umano e spirituale del Medioevo, concerto dell’ensemble Antica Liuteria Sangineto. Protagonisti Caterina Sangineto (voce, arpa, salterio a pizzico, salterio basso, flauto dolce), Armando Illario (voce, organo portativo, percussioni) e Francesco Motta (liuto, symphonia, cornamusa), che accompagneranno il pubblico nel cuore del Duecento e nel mondo spirituale francescano.

Si passa poi alla Repubblica, a cominciare dal ricco pomeriggio di domenica 25 ottobre alle 16.30 a Sirone (Teatro San Carlo). Un doppio appuntamento che si apre con la conferenza di Daniele Frisco dal titolo Radici e genesi della Costituzione italiana, riflessione sulle origini della Carta fondamentale, dall’eredità risorgimentale alla stagione della Resistenza, fino al contributo decisivo delle madri costituenti. A seguire, I sogni del mattino, letture con musica dal vivo sui principi fondamentali della Costituzione, affidate all’attore Filippo Ughi e al chitarrista Marco Pagani: un percorso insolito e coinvolgente per ritrovare l’anima profonda dei principi cardine della nostra Carta, trasformando l’ascolto in un vero rito teatrale.

L’ultimo appuntamento, sempre doppio, è per domenica 29 novembre alle 16.30 a Villa Greppi di Monticello Brianza con una nuova conferenza di Daniele Frisco: Italia 1943-1946: nascita di una repubblica. Un percorso tra i passaggi cruciali che portarono alla fine della monarchia e alla nascita dell’Italia repubblicana, dal dibattito politico del dopoguerra alle tensioni istituzionali dei giorni del referendum, dal primo voto a suffragio universale, con la storica partecipazione delle donne, al decisivo avvio dell’Assemblea Costituente. A seguire va in scena Canto a las mujeres con Wildflowers, coro di 18 voci femminili: uno spettacolo corale in cui voci, corpi, gesti, coreografie e poesia si intrecciano per raccontare la ritualità sacra e profana di diverse tradizioni del mondo. Canto-rituale, canti di lavoro e canti tradizionali prendono vita in un’atmosfera ancestrale e femminile, dando voce alla memoria collettiva e al diritto alla libertà.