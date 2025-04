La sera di venerdì 11 aprile, alle 20.30, si terrà a Casatenovo, presso Villa Mariani, un evento di musica e attualità sul tema della catastrofe in Palestina.

“Armonie di Pace: Insieme per Gaza” è il titolo della serata in cui, sulle note delle ensemble giovanili della Scuola di Musica Guarnieri di Casatenovo, interverranno Mario Mancini, presidente di Progettomondo, Meri Calvelli di ACS ed Egidia Beretta per Fondazione Vik Utopia.

La partecipazione è a offerta libera a partire da 5 euro.