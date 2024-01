Sabato 6 Gennaio alla Baita di Missaglia si terrà la 1ª edizione di “Arriva la Befana”, evento con 𝐩𝐫𝐞𝐧𝐨𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐨𝐛𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 in Cartoleria DA VERU in Via Cavour 2 a Missaglia o whatsapp 3808911342

Ore 17 Teatro dei Burattini Compagnia I Burattini Bonacina con “Il Brigante Barbanera” posti limitati su prenotazione con contributo di 5€



Ore 18:30 Aperitivo per i grandi (Spritz🍹, Gin Tonic 🍸, Birra 🍺 e altro a 5€) merenda e intrattenimento per i Bambini (gratuiti)

Alle ore 20 possibilità di cenare in Baita con prenotazione obbligatoria entro il 3 Gennaio

Adulti: Antipasto, Pizzoccheri, acqua e vino €18

Bambini: Antipasto, Lasagne, acqua e bibite €15

Vi aspettiamo numerosi