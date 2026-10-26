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Artisti da Ri-Scoprire

Torna la cultura con Anteas Lecco: al via la rassegna autunnale Artisti da Ri-Scoprire, un originale viaggio nel tempo e nella bellezza, un percorso formativo e multimediale tra arte, musica e letteratura condotto dal prof. Paolo Parente, artista e docente di storia dell’arte.

Gli incontri non si terranno soltanto a Lecco, ma coinvolgeranno anche le comunità di Oggiono e Merate, offrendo a un pubblico sempre più ampio la possibilità di partecipare.

Il ciclo si articola in cinque incontri multimediali per ciascuna sede. Non si tratterà di semplici lezioni di storia dell’arte, bensì di percorsi cross-mediali capaci di intrecciare le arti visive con suggestioni provenienti dal mondo della musica e della letteratura, offrendo una visione d’insieme dei periodi storici e degli artisti trattati.

Prima di ciascun appuntamento, per favorire l’apprendimento e l’approfondimento personale, a ogni partecipante verrà distribuita una dispensa didattica in formato digitale con uno speciale riferimento ai personaggi femminili.

Sarà altresì disponibile una vasta scelta di Libri d’Artista collegati al corso.

 Ecco il programma del corso:

  • Andrea del Sarto – La maniera moderna. Musica: Mattìo Rampollini e Luca Marenzio; Lettura: Francesco Petrarca
  • Pontormo – L’espressione eccentrica. Musica: Francesco Corteccia; Lettura: Lucrezia Tornabuoni, Pontormo, Giovan Battista Strozzi e Tullia d’Aragona
  • Agnolo Bronzino – Il manierismo raffinato. Musica: Francesco Corteccia; Lettura: Dante Alighieri, Laura Battiferri e Bronzino
  • Lorenzo Lotto – Il fascino anticonformista. Musica: Josquin des Prez, Luca Marenzio e Franchino Gaffurio; Lettura: Giacomo Leopardi, Isotta Brembati, Lorenzo Lotto, Francesco Petrarca e Gàspara Stampa
  • Correggio – La visione morbida. Musica: Luca Marenzio; Lettura: Veronica Gàmbara

Il calendario e le sedi degli incontri sono disponibili a questi link:

 

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