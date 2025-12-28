“Aspettando Capodanno” a Varenna

San Silvestro a Varenna si annuncia all’insegna della musica, dell’energia e del grande spettacolo. Anche quest’anno torna Aspettando Capodanno, programmato per le 23.00 di Mercoledì 31 Gennaio.

Protagonisti assoluti saranno i Jam Live Band, una delle formazioni più travolgenti e apprezzate del panorama live del nord Italia e della Svizzera. Un appuntamento aperto a tutti, che promette di far ballare l’intera città fino allo scoccare della mezzanotte.

Sul palco saliranno Marco Mesemi alla voce, Andrea Lamberti a chitarra e tastiere e Daniele Quarto alla batteri, affiancati da due ballerine professioniste che, con coreografie spettacolari e frequenti cambi d’abito, daranno vita a uno show di forte impatto visivo ed emotivo.

In caso di maltempo, la serata si svolgerà nella Sala Polifunzionale di via Roma.