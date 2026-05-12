Aspettando immagimondo: “Contaminazioni poetry slam”

Venerdì 15 maggio torna con il secondo appuntamento Aspettando Immagimondo, la rassegna di Les Cultures che accompagna il pubblico alla 29° edizione del Festival di viaggi, luoghi culture in programma dal 3 al 18 ottobre a Lecco, Civate e Mandello del Lario.

Alle 21.00 nell’auditorium di Officina Badoni si terrà Contaminazioni poetry slam.

Il poetry slam è una disciplina che unisce teatro e poesia. Poeti e poete si sfidano recitando testi propri; a stabilire chi vince è una giuria composta da persone selezionate casualmente tra il pubblico. In questa edizione speciale una delle manche di gara sarà dedicata alle “contaminazioni”, uno dei temi del Festival Immagimondo.

Questa la suggestione da cui i partecipanti hanno tratto ispirazione: “L’incontro tra culture crea un contatto che cambia il vecchio, ma crea anche il nuovo. Un nuovo che piano piano si afferma, diventa tradizione, prima di venire nuovamente contaminato da un ulteriore nuovo arrivo, oppure da un viaggio che lo porta in terre lontane, dove diventa inaspettatamente di casa.

L’incontro, frutto prediletto del viaggiare, è alla radice di quella mescolanza continua che chiamiamo cultura.”

Presenta la serata Simone Savogin, slammer dal 2005 e finalista di Italia’s Got Talent 2019. È co-fondatore e vicepresidente della Leg