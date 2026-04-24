Aspettando Immagimondo: “Swing Night”

Torna Aspettando Immagimondo, la rassegna di eventi che accompagna il pubblico verso l’edizione 2026 del Festival Immagimondo che si terrà ad ottobre. Les Cultures, l’associazione che da 29 anni organizza la manifestazione, propone un percorso culturale che intreccia linguaggi diversi – dal ballo al poetry slam, fino alla riflessione geopolitica.

Il primo appuntamento, Swing Night, è in programma venerdì 24 aprile presso Officina Badoni a Lecco. Sarà una serata dedicata al ritmo e alla socialità: si parte alle 20.30 con una lezione di passi base guidata dai ballerini Marina e Edo, per poi proseguire dalle 21.30 con la social dance aperta a tutti.

Per l’occasione il bar OffiCoffee estenderà l’orario di apertura fino al termine dell’evento e sarà presente un piccolo vintage market con La moda nel tempo, negozio di Legnano che propone abbigliamento, scarpe e accessori uomo e donna in stile vintage e articoli handmade, e Clorofilla Hair Flowers di Valmadrera con le sue opere d’arte floreali da indossare, fra i capelli e per impreziosire gli outfit.

L’evento è a ingresso gratuito.