Associazione Mehala – Cena Indiana 2025

Torna l’atteso appuntamento solidale di fine estate firmato Mehala, l’associazione che dal 2004 opera nel sostegno all’infanzia più fragile. Sabato 6 settembre, presso il Centro Sportivo di Via F. Airoldi 22 a Paderno d’Adda, si terrà la Cena Indiana 2025, una serata all’insegna di profumi e sapori tipici dell’India.

La prenotazione è obbligatoria: per partecipare è necessario prenotare il proprio menù e turno, attraverso il sito ufficiale www.mehala.org, indicando numero di partecipanti, menù scelti.

Il menù prevede piatti tipici della tradizione indiana, con varianti vegetariane e proposte dedicate ai più piccoli, turno unico alle 20:30, per il quale è ancora possibile prenotare. Non mancheranno dettagli che renderanno la serata ancora più speciale, come l’angolo per i tatuaggi all’henné per uno splendido ricordo della serata. L’evento si terrà anche in caso di maltempo.

Partecipare alla Cena Indiana significa condividere sapori e amicizia, ma anche contribuire concretamente ai progetti di Mehala per l’infanzia più fragile. Un piccolo gesto che fa una grande differenza nei Paesi dove l’associazione opera: Nepal, Kenya, India e Burkina Faso. Tutti i dettagli, i menù e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale di Mehala, alla pagina dell’evento.