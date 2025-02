“Autori in biblioteca” a Mandello, secondo incontro del 2025

Barbara Bramati e Barbara Piazza presentano rispettivamente “Il cuore della mia vita” e “Visioni alchemiche“.

L’incontro rientra nell’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura e Istruzione denominata “Autori in biblioteca”. E’ questo il secondo incontro del 2025.

Barbara Bramati, monzese, presenterà l’opera in cui racconta le sue passioni, tra cui la morte del padre e un altro messaggio dell’universo, che l’hanno aiutata in momenti difficili e grazie alle quali ha dato una svolta alla sua vita. Anni di scritture sono culminati in questo libro in cui, parlando di sé, l’Autrice racconta ciò che ha reso la sua esistenza un’esperienza straordinaria.

Barbara Piazza, di Lierna ma con origini piemontesi, sfoglierà il suo libro di poesie, rivelando un percorso che porta ad indagare le zone più oscure e profonde dell’esperienza interiore. L’autrice ha partecipato a numerosi concorsi di poesia e narrativa ottenendo riscontri positivi e importanti riconoscimenti. Ha pubblicato anche alcuni racconti per Golden Books Hotels.

L’evento, a Ingresso Libero, si terrà Mercoledì 26 Febbraio dalle ore 18.30 presso la Biblioteca Comunale “Ercole Carcano” di Mandello.