“Autorizzati a Sperare” un cammino di confronto per la Quaresima 2025

La comunità pastorale Madonna del Rosario propone per la Quaresima il cammino di confronto “Autorizzati a sperare”: dal 19 marzo, sempre alle 21:00, per quattro mercoledì, si terrà un ciclo di incontri che partendo dal discorso alla città dell’Arcivescovo Delpini provano a riflettere su alcune sfide inderogabili, grazie al contributo di diversi ospiti.

Il Nuovo Aquilone ospiterà gli appuntamenti del 26 marzo e del 2 aprile, “Il condono del debito” a cura di Salvatore Vicari, Senior Professor Departement of Management and Technology presso l’Università Bocconi di Milano, e “Una sanità per tutti” con il dott. Alberto Giannini, Direttore dell’unità operativa di anestesia e rianimazione pediatrica, ospedale dei bambini, ASST ospedali civili di Brescia, e responsabile del comitato etico della soc. italiana di anestesia, analgesia, rianimazione, e terapia intensiva.